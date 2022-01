Scandale Dépakine : Le laboratoire Sanofi est jugé responsable en France

Un tribunal français a jugé que la pharma Sanofi était responsable d’un manque de vigilance et d’information sur les risques du médicament Dépakine, coupable de malformations sur des fœtus.

Malformations

Dans son jugement, le tribunal fixe entre 1984 et 2006 la période de temps durant laquelle le risque de malformations congénitales n’a pas suffisamment été pris en compte. Pour les troubles neuro-développementaux, qui ont mis plus de temps à être reconnus, il réduit cette période à 2001-2006.

Pub pour l'action de groupe

Compte tenu des informations scientifiques disponibles à l’époque, le tribunal estime que Sanofi «a produit et commercialisé un produit défectueux entre le 22 mai 1998 et janvier 2006, pour les malformations congénitales et entre 2001 et janvier 2006, pour les troubles neuro-développementaux». Il ordonne aussi qu’une large publicité soit faite à la possibilité ouverte aux patientes et à leurs enfants de participer à cette action de groupe.