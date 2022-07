Crise des opiacés : Le laboratoire Teva annonce un accord de principe à 4 milliards de dollars

Le groupe pharmaceutique israélien Teva a annoncé, mardi, être parvenu à un accord de principe de plus de 4 milliards de dollars pour classer les poursuites dont il faisait l’objet dans le cadre de la crise des opiacés aux États-Unis.

À l’origine de plus de 500’000 morts par surdose en 20 ans aux États-Unis, cette catastrophe sanitaire a donné lieu à une myriade de procédures lancées par des collectivités. Plusieurs entreprises ont déjà accepté de payer pour y mettre un terme. «Teva est parvenu à un accord de principe» avec des représentants d’États, de tribus amérindiennes et d’autres plaignants «sur les clauses financières d’un accord à portée nationale sur les opiacés», a annoncé le groupe mardi à l’occasion de la publication de ses résultats du second trimestre.