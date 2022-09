Royaume-Uni : Le Labour se dit prêt à diriger un pays en pleines turbulences économiques

Le chef de l’opposition britannique, Keir Starmer, estime que son Parti travailliste est prêt à retourner au pouvoir après douze ans d’absence. Or les prochaines élections seront au plus tard début 2025.

En pleine crise du coût de la vie, Keir Starmer a multiplié les attaques contre les conservateurs et la nouvelle Première ministre Liz Truss, déjà dans la tourmente moins d’un mois après son arrivée à Downing Street.

La salle était comble à Liverpool, dans le nord de l’Angleterre, pour écouter le discours du dirigeant de 60 ans, point d’orgue du congrès annuel du principal parti d’opposition au Royaume-Uni, en position de force dans les sondages comme jamais en douze ans d’opposition. En pleine crise du coût de la vie, Keir Starmer a multiplié les attaques contre les conservateurs et la nouvelle Première ministre Liz Truss, déjà dans la tourmente moins d’un mois après son arrivée à Downing Street. L’annonce d’un plan massif de baisses d’impôts financé par la dette a fait plonger la livre à son plus bas niveau historique et fait monter les taux d’intérêt, désaveu des marchés qui s’ajoute à la colère populaire.