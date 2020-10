Antisémitisme : Le Labour suspend son ancien chef Jeremy Corbyn

Le Parti travailliste britannique reproche à son ancien leader ses réserves au sujet d’un rapport accablant sur la réponse du parti face à l’antisémitisme sous sa direction.

Harcèlement, discrimination et manque de volonté de lutter contre l’antisémitisme: étrillé dans un rapport accablant sur son échec à lutter contre ce fléau, le Parti travailliste britannique a reconnu jeudi un «jour de honte» et suspendu son ancien chef Jeremy Corbyn.

Secoué depuis des années par des incidents à répétition et une foule de démissions, le Labour a fait l’objet d’une enquête menée par le Comité pour l’égalité et les droits humains (EHRC), un organisme indépendant du parti.

«Ce rapport est dur à lire et c’est un jour de honte pour le parti travailliste», a déclaré son successeur depuis avril, Keir Starmer, présentant de nouveau ses excuses pour l’attitude du parti. «Plus jamais le Labour ne vous laissera tomber, plus jamais nous n’échouerons à nous attaquer à l’antisémitisme et plus jamais nous ne perdrons votre confiance», a-t-il promis, promettant de mettre en oeuvre l’intégralité des recommandations.