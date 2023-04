Canton de Zurich: Un labrador pique une tête dans un ruisseau et s’intoxique

Mauvaise surprise pour Martin Hungerbühler vendredi à l’heure de la promenade avec sa Labrador Suky dans une forêt près de Wädenswil (ZH). Pour se rafraîchir, la chienne a fait un rapide plongeon dans un ruisseau et en a bu une gorgée. L’animal a à peine eu le temps de s’ébrouer que son maître a constaté qu’il se comportait de façon étrange. Suky a ensuite vomi, mais son état ne s’est pas dégradé par la suite. Le maître, forestier de formation, a eu une grosse frayeur. «Ma chienne était en danger de mort», témoigne-t-il. Alerté par cet incident Martin Hungerbühler a scruté le ruisseau de plus près et a constaté que l’eau était laiteuse. Il a senti une odeur d’essence et vu une couche d’huile à la surface.