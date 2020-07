Bactérie tueuse de chien

Le lac de Neuchâtel est à éviter, des analyses menées dans le Léman

Les autorités des trois cantons riverains du lac de Neuchâtel appellent à la prudence. Pour l’heure, le lac Léman n’inspire pas de craintes.

L’annonce faite jeudi soir par la police neuchâteloise a provoqué l’inquiétude sur les réseaux sociaux: la probable présence d’une bactérie toxique dans le lac a provoqué la mort de six chiens et un danger potentiellement grave peut également exister pour les humains si elle est ingérée. «Si vous deviez avoir des symptômes, ils seraient immédiats», a répondu la police pour rassurer une personne inquiète après s’être baignée.

Vaud déconseille le lac

Vendredi matin, les polices vaudoises et fribourgeoises, alertées par Neuchâtel, se sont coordonnées pour décider des consignes à donner pour les rives du lac situées sur leur territoire respectif. Les Cantons de Vaud et de Fribourg ont lancé un appel à la prudence vendredi après-midi, tout en indiquant n’avoir constaté aucun cas de contamination, qu’elle soit animale ou humaine, jusqu’à maintenant.

Le Canton de Vaud, qui compte plus de kilomètres de rive que celui de Fribourg, va un cran plus loin et le chimiste cantonal déconseille «par précaution» la baignade dans le lac de Neuchâtel avec effet immédiat. Il a listé les plages concernées sur cette page. «Des prélèvements et analyses en laboratoire vont immédiatement être effectués afin de déterminer la conformité de ces eaux», ajoute le Canton de Vaud dans un communiqué. Fribourg mène également des analyses.