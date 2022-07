Valais : Le lac de Tracouet, quasi à sec, a été réalimenté en eau

La commune de Nendaz a injecté de l’eau dans ce lac d’altitude dans la nuit de lundi à mardi et compte continuer ces prochains jours.

Le lac de Tracouet presque à sec le 18 juillet à 12h, le 19 juillet à 12h et rempli le 20 juillet à 11h30.

À 2200 mètres d’altitude trône le lac de Tracouet à Nendaz (VS), aussi appelé «Lac Noir» pour la couleur foncée de son eau. L’endroit constitue le point de départ de nombreux sentiers de randonnées. C’est donc avec un certain effarement que les habitués ont constaté qu’il était quasi à sec. Ce n’est pas le premier à subir les effets de la canicule. De grandes bandes de terre étaient visibles en lieu et place des eaux qui reflètent habituellement la Dent de Nendaz.