Canton de Neuchâtel : Le lac des Brenets est désormais à sec

La sécheresse sévit en Suisse. Le lac situé près du Locle, entre la Suisse et la France, n’est plus qu’un petit filet d’eau. Mais d’autres facteurs peuvent expliquer ce phénomène.

L’image fait peine à voir: le lac des Brenets est complètement asséché. On n’aperçoit plus qu’un maigre filet d’eau en son centre de ce bassin du Doubs qui marque la frontière entre la Suisse et la France, dans le canton de Neuchâtel. Corollaire: le célèbre saut du Doubs, attraction prisée des touristes, ne coule plus non plus. Un spectacle que l’on vient malgré tout voir, comme un symbole du réchauffement climatique.