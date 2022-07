La Lenk (BE) : Le lac des Faverges se vide, attention aux crues

Les autorités mettent en garde contre un risque de crues subites en aval du lac glaciaire qui se vide au-dessus de la Lenk.

Sur le glacier de la Plaine Morte, le lac se vide, ce qui entraîne des risques de crues et de crues soudaines au niveau du Trübbach et de la Simme.

Les randonneurs sont priés de rester prudents car les rivières Trübbach et la Simme, dans la région de la Lenk (BE), peuvent connaître des crues importantes et subites. La commune a mis en garde la population et les visiteurs dimanche sur son site web de «danger extrême» dans les zones proches des cours d’eau.