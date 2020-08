Glacier de la Plaine Morte (BE)

Le lac des Faverges se vide et pourrait provoquer des crues

Le plan d’eau du lac glaciaire a baissé d’environ un mètre ce vendredi matin. La population a été exhortée à respecter des recommandations de sécurité face au risque de crues des cours d’eau.

Le lac glaciaire des Faverges, situé au-dessus de la Lenk (BE), se vide depuis vendredi matin. Il y a danger de crue sur les cours d’eau Trübbach et Simme, ont indiqué les autorités par sms.

Cela pourrait entraîner des crues sur les cours d’eau Trübbach et Simme. La population et les visiteurs ont été exhortés à respecter les recommandations. Les domaines de Fluhsee-Tierbergtätli et Rezliberg-Langermatte au-dessus de Lenk ont été fermés.