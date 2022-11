Le Montreux Jazz Festival a dévoilé l'affiche de son édition 2023

Festival : Le lac Léman est la star de l’affiche du Montreux Jazz

Le Montreux Jazz, dont la dernière édition a été historique , a invité Guillaume Grando, également connu sous le pseudo de SupaKitch, à créer l’affiche 2023. L’œuvre met à l’honneur le lac Léman, si emblématique de l’image et de l’histoire du festival.

L’affiche est le résultat d’un procédé complexe, à l’origine de nombreuses œuvres de Guillaume Grando. Sur un support en bois, le Français applique plusieurs couches d’acrylique et de résine, poncées et sculptées, afin de reproduire en relief la texture de l’eau et ses reflets. Une fois l’objet physique terminé, différentes photographies de l’œuvre ont été utilisées pour constituer l’image de l’affiche, sur laquelle la typographie a été ajoutée numériquement. L’œuvre physique, sans typographie, sera exposée durant la 57e édition du Montreux Jazz Festival, du 30 juin au 15 juillet 2023.