classement: Le lac Léman parmi les lieux qui rendent le plus heureux

Excursion en pleine nature, city trip ou plage, quelles sont les vacances qui rendent le plus heureux? Le site de réservation de logements de vacances Casago a publié un classement des sites touristiques qui répond à cette question. Pour le réaliser, les sourires sur 63’000 photos postées par les voyageurs sur Instagram ont été analysés. C’est l’outil de reconnaissance faciale API Amazon Rekognition qui a permis de déterminer quels sont les monuments et les sites touristiques qui donnent le plus le sourire, dans le monde et sur chaque continent.