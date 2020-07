Canton de Berne

Le lac rouge sang de l’Oberland bernois

La couleur d’un lac de montagne a surpris les promeneurs. Un hydrobiologiste nous explique quel est ce phénomène naturel.

Une théorie partagée par Hans Rudolf Bürgi, hydrobiologiste de l ’ Institut fédéral suisse des sciences et technologies aquatiques à la retraite. U n échantillon devrait être analysé pour déterminer ce qui se cache derrière cette couleur rouge. Mais le scientifique est assez certain que le phénomène à cette altitude est causé par des algues vertes non toxiques. « Comme protection solaire, elles forment l’hématochrome du pigment rouge, un mélange de caroténoïdes rouges qui recouvrent la chlorophylle verte. Elles colorent ainsi le lac de rouge.» D’autres types d’algues pourraient causer ce genre de teinte. « Mais elles sont rarement aussi intenses .»

D’après Thomas Tschopp de l’ O ffice du tourisme de Beatenberg, les terrains stériles et le contenu en tourbe pourraient aussi contribuer à la couleur rouge du Seelis auf dem Niederhorn. « Plus il pleut et plus les lacs sont rouges. S’il continue de pleuvoir , ce phénomène restera tout l’été .»