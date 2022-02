Val Verzasca (TI) – Le lac vidé fait ressurgir secrets et rumeurs

Des vestiges apparaissent

L’assèchement total du lac artificiel du barrage de la Verzasca (TI) au début de cette année doit permettre de mener des travaux d’assainissement. La baisse du niveau des eaux a fait réapparaître des traces du passé: un vieux pont de pierre et des vignobles en terrasses. Le chantier de construction de l’ouvrage a commencé en 1960, pour s’achever cinq ans plus tard. Le barrage mesure 220 mètres de haut, un des plus élevés d’Europe. Le lac a recouvert le village de Pioda, qui comptait une trentaine d’habitants.