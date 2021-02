Samedi après-midi, la banque régionale EEK a procédé à un lâcher de ballons à Münchenwiler (BE). Les baudruches devaient survoler l’agglomération bernoise et s’y poser pour le plus grand plaisir des habitants de cette dernière. Car chacun des 10’000 ballons emportait un bon de 20 francs et donnait la possibilité de faire don de 20 francs à une bonne cause choisie par la banque.