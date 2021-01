Ils sont ensuite dressés et forcés de porter des colliers en métal qui leur scient le cou. Quand ils ne grimpent pas aux arbres, ils passent leur temps attachés dans des endroits insalubres. Après la révélation de ce scandale, près de 26’000 magasins du monde entier ont retiré les produits de ces exploitations douteuses de leur assortiment. Parmi eux, Volg, Lidl et Familia.

Chaokoh mis en cause

Or, selon de récentes investigations de Peta, la marque de lait de coco Chaokoh, un des plus grands producteurs de Thaïlande, continue de se servir de singes pour la récolte, et ce malgré le fait que l’entreprise assure ne pas le faire. En Suisse, on retrouve des produits de la marque Chaokoh dans les rayons de Denner, Coop et divers magasins en ligne.