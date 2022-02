boissons végétales – Le lait de patate: l’alternative écolo sans lactose

Le label propose trois versions de cette boisson – barista, sucrée ou non – comprenant des protéines, des vitamines C, des minéraux, des fibres et des glucides, serait le lait végétal le plus écoresponsable. En effet, le tubercule a l’avantage d’être peu cher et de pousser partout sur le globe. Selon Dug, sa culture est deux fois plus efficace que celle de l’avoine, en termes d’utilisation des terres, et nécessite 56 fois mois d’eau que les amandes. Selon l’entreprise, «le passage à une alternative à base de pomme de terre réduit l’impact climatique d’environ 75%».