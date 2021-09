Covid-19 - Le lait maternel des femmes guéries contiendrait des anticorps précieux

Une nouvelle étude menée par l’hôpital Mount Sinai à New York, et rapportée par The Guardian, suggère que les femmes allaitantes qui ont été infectées par le Covid-19 sécréteraient, dans leur lait maternel, des anticorps neutralisant le virus. Et ce jusqu’à 10 mois après rémission. Ces données soulignent que l’allaitement pourrait jouer un rôle primordial dans la protection des nourrissons face au coronavirus. Et plus encore, ces anticorps pourraient être utilisés pour traiter des adultes présentant des symptômes graves de la maladie en empêchant leur état de s’aggraver.