Montreux : Le lancement du Goldenpass Express repoussé à fin 2022

Attendu en juin prochain, le train qui doit relier Montreux à Interlaken sans changement fera ses débuts seulement en décembre 2022. Le coronavirus est en cause.

En plus d’une 1re et d’une 2e classe, le GoldenPass Express doit proposer une classe prestige.

Le train Goldenpass Express, qui reliera Montreux (VD) à Interlaken (BE) sans changement, devait faire ses grands débuts en juin 2021. En raison de la pandémie actuelle, ce rendez-vous est repoussé au 11 décembre 2022.

Attendu depuis plus de cent ans, le train qui reliera Montreux à Interlaken ne pourra pas être lancé comme prévu en juin. C’est à regret que le Montreux-Oberland Bernois (MOB), en accord avec son principal partenaire, le BLS, et ses commanditaires (les cantons de Vaud, de Berne, de Fribourg et l’Office fédéral des transports), a été contraint de prendre cette décision, écrit-il lundi.