Espace : Le lancement du télescope James Webb à nouveau repoussé

Les conditions météo ne sont pas favorables au lancement du télescope, prévu vendredi. Il est donc repoussé une nouvelle fois, au 25 décembre.

Le lancement «est repoussé» à cause «des mauvaises conditions météorologiques», a déclaré la Nasa dans un communiqué. «La nouvelle date de lancement visée est le 25 décembre», dès que possible au sein d’une fenêtre de tir ouverte entre 12 h 20 et 12 h 52 GMT. «Demain soir, un nouveau bulletin météo sera publié afin de confirmer la date du 25 décembre», a précisé la Nasa. La fusée et le télescope sont actuellement à l’abri dans un bâtiment.