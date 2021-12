Espace : Le lancement du télescope James Webb confirmé pour le 24 décembre

D’abord prévu pour le 22 décembre, le lancement du télescope James Webb aura finalement lieu la veille de Noël. Il doit explorer avec une précision inégalée toutes les phases du cosmos.

Bijou d’ingénierie ultracomplexe, le JWST sera le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l’espace. Il a été construit aux États-Unis, sous la direction de la Nasa, et incorpore des instruments des agences spatiales européenne et canadienne.