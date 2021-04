«Pratiques répréhensibles» : Le lanceur d’alerte Bradley Birkenfeld s’en prend à son ex-employeur UBS

Il a témoigné contre la grande banque et participé à faire tomber le secret bancaire. Aujourd’hui, l’Américain porte de lourdes accusations dans une lettre ouverte.

En témoignant n 2007 auprès du fisc des États-Unis, l’ancien banquier d’UBS à Genève Bradley Birkenfeld a porté un coup important au secret bancaire. Mais l’Américain a aussi fraudé le fisc et a été condamné à 40 mois de prison. En 2012, il a été libéré pour bonne conduite après 30 mois derrière les barreaux. Et il a touché gros: comme témoin clé dans le procédure contre UBS, il a reçu une récompense de 104 millions de dollars. Après déduction des impôts, il a perçu 76 millions, comme il l'indique sur son site web.

Pleine page dans un journal

Pour son grand retour dans l’actualité, Bradley Birkenfeld n’y est pas allé de main morte. Il a fait paraître une annonce d’une page dans le «Tages-Anzeiger», un journal de TX Group, l’éditeur de «20 minutes». Et cela, un jour avant l'assemblée générale d'UBS. Dans sa lettre ouverte, il s'adresse aux actionnaires, clients et employés de la banque, ainsi qu'aux contribuables suisses.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Américain se montre très sévère vis-à-vis de son ancien employeur. «Les actionnaires d'UBS continuent de supporter l'énorme charge financière des amendes gigantesques et des pénalités de plusieurs millions de dollars qu'UBS doit payer pour ses pratiques illégales répétées dans le monde entier», a écrit Bradley Birkenfeld. Il poursuit en demandant pourquoi les Suisses doivent payer pour les machinations de l’établissement. Il met également en garde contre «les fausses rumeurs et les rapports tendancieux diffusés par UBS et ses avocats». Il est temps, dit-il, que les actionnaires d'UBS et les contribuables suisses expriment qu'ils en ont assez de ces actions répréhensibles et des coûts économiques qui y sont associés.