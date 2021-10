Messages «haineux» vis-à-vis de la France : Le lauréat de la meilleure baguette de Paris dans la tourmente

Vainqueur du prestigieux concours, le boulanger Makram A. n’est pas venu chercher son prix samedi après la publication de contenus «anti-républicains» partagés sur son compte Facebook.

Pointé du doigt par l’extrême droite

«Profondément atteint»

«Le fait que des contenus partagés sur son compte Facebook aient pu comporter des opinions anti-républicaines et haineuses vis-à-vis de la France et de ses concitoyens (...) a immédiatement suscité son incompréhension et sa stupeur, à tel point qu’il a cru son compte piraté», a ajouté Me Lasfargeas, dont le client a «immédiatement supprimé son compte Facebook».