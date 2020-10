Robin Grossmann et le LHC ont évité le piège tendu par Université Neuchâtel (ici Cédric Bernasconi).

Le discours est connu, répétitif: «De vraies surprises en Coupe, en hockey sur glace? Rare, quasi impossible.» Et pourtant, il y a eu Ajoie il n’y a pas si longtemps. Et pourtant, face à une équipe d'Université Neuchâtel (1re ligue) qui avait, la veille, remporté son quatrième match d’affilée dans son championnat, le LHC qui s’était fait tourner autour vendredi soir à Bienne, a dû se contenter du minimum. Pour le reste, il faudra attendre des échéances plus sérieuses pour pouvoir juger.