Hockey sur glace - Le Lausanne HC confirme son coaching staff

John Fust est le nouvel entraîneur en chef du Lausanne HC. Eric Lafargue

Le Lausanne Hockey Club a officialisé la composition de son coaching staff pour la saison 2021-2022. Il sera conduit par John Fust, figure connue des supporters lausannois, qui a contribué à la progression du club dans l’élite du hockey suisse.



Le coaching staff sera désormais formé des cinq personnes suivantes: John Fust (entraîneur principal), Robert Petrovicky (entraîneur assistant), Cristobal Huet (entraîneur des gardiens), Axel Canaguier (coach vidéo) et Quirin Söhnlein (préparateur physique).

Petrovicky – qui connaît bien le hockey suisse pour avoir évolué pendant six ans à Ambri, Langnau et Zurich – et Canaguier sont les deux nouveaux visages au sein de la direction technique du LHC.

Petr Svoboda, directeur des Opérations hockey du LHC, se réjouit évidemment de la composition de ce staff: «Notre expérience nous permet d’aller de l’avant et de construire avec une vision à long terme qui motive nos choix. Nous avons un coaching staff dont nous connaissons les qualités. C’est une véritable équipe emmenée par John Fust. John a prouvé sa valeur au fil des années et de ses responsabilités, il connaît très bien le club et le hockey suisse, c’est un esprit ouvert et un excellent communicateur, qui partage pleinement notre philosophie.»