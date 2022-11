Hockey sur glace : Le Lausanne HC a fait le ménage

Le poste de Directeur des opérations hockey a ainsi été supprimé. Petr Svoboda, qui demeure actionnaire minoritaire et membre du conseil d’administration du LHC, n’occupera ainsi plus de rôle opérationnel au sein du LHC.

Président du LHC, Patrick de Preux a admis que le club lausannois traversait «une période difficile». «Mais c’est dans ces moments qu’il faut avoir le courage d’agir, a-t-il ajouté. Nous le devons à nos supporters, à nos soutiens, à nos partenaires. Le club est centenaire, il est plus important que quiconque, et ses intérêts passent avant toute autre considération. Le Conseil d’administration que je préside a constaté qu’il existait des problèmes de gouvernance, de distribution des responsabilités et de choix opérationnels. Il a confiance dans les mesures prises pour restaurer la sérénité et permettre à l’équipe d’exprimer son vrai potentiel.»