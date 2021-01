Hockey sur glace : Le Lausanne HC placé en quarantaine préventive

Les matches de mardi soir à Genève et de vendredi soir à Langnau sont d’ores et déjà reportés.

Le médecin cantonal vaudois a ordonné la mise en quarantaine préventive de tout le Lausanne Hockey Club, un membre de l’équipe ayant été testé positif au Covid-19 et d’autres présentant des symptômes. Les matches prévus mardi soir à Genève et vendredi soir à Langnau sont d’ores et déjà reportés. Dès que toute l’équipe aura été testée et qu’un éventuel ordre de quarantaine définitif du médecin cantonal sera connu, la Ligue communiquera au sujet des matches suivants.