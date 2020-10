Simon Moser avait profité d’un rebond accordé par Luca Boltshauser pour ouvrir le score après un lancer vicieux de Vincent Praplan (4e 1-0). Contre des Ours évoluant avec deux étrangers seulement dans le champ, le LHC n’avait pas montré grand-chose de plus qu’un face-à-face bâclé par Cody Almond (16e), perdant durant le même t i ers initial son joueur de centre No 1 (Jooris) sur blessure. Mais les Lions ont tourné le match sous l’impulsion de leur quatrième trio, à l’origine de l’égalisation de Mark Barberio (23e 1-1, avec un écran efficace de Leone et Douay), puis associé sur le 1-2, inscrit au bout d’un joli jeu à trois mêlant Floran Douay, Ken Jäger et Robin Leone à la conclusion (25e).