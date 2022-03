Hockey sur glace – Le Lausanne HC s’offre une folle victoire contre FR Gottéron

Zoug et Rapperswil prennent le large

Zoug et Rapperswil ont fait la différence dans leur quart de finale respectif. Les champions de Suisse en titre ont été s’imposer 2-6 (0-1 1-0 1-5) à Lugano et mènent désormais 2-0 dans la série. Il a fallu attendre la troisième période au Tessin pour que Zoug prenne un avantage définitif dans cette rencontre. Les joueurs de Dan Tangnes ont démarré le dernier tiers sur les chapeaux de roues, profitant d’une double pénalité tessinoise pour marquer deux buts par Christian Djoos (41e) et par Fabrice Herzog (42e). A la 48e, Yannick Zehnder y est allé de son doublé pour porter la marque à 4-1 et Gregory Hofmann a donné quatre longueurs d’avance aux siens, à la 51e. Trop pour Lugano, qui a marqué grâce à Mark Arcobello (56e), mais n’a jamais pu faire ce retard.