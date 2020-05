Départ au LHC

Le Lausanne Hockey Club se sépare de Petteri Lindbohm

Après deux saisons passées à Malley, le Finlandais ne sera pas prolongé.

Petteri Lindbohm n’entre plus dans les plans du LHC.

L’histoire entre le Lausanne Hockey Club et Petteri Lindbohm est terminée. Après deux saisons de bons et loyaux service à Malley, le défenseur n’entre plus dans les plans du club vaudois, qui a pris la décision de ne pas le prolonger.