Football : Le LS confirme l’arrivée de Leen Heemskerk comme directeur exécutif

Le Néerlandais est nommé directeur exécutif à compter de ce mardi. Dès à présent, il doit s’atteler à trouver un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine.

Par ailleurs, le LS a indiqué dans un communiqué que sa gestion serait séparée de celle de l’OGC Nice, «dans le but que les deux clubs se concentrent sur leurs championnats respectifs», tout en précisant qu’«Ineos continue de supporter pleinement le FC Lausanne-Sport et confirme son engagement dans le développement continu du club et de ses structures».