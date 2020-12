Changement tactique

Mais face à un adversaire beaucoup mieux inspiré, les Vaudois ont d’abord subi la domination du vice-champion durant une première demi-heure de bonne qualité . De manière surprenante, ce f ut le LS qui , en contre, s ’est ménagé les occasions les plus nettes de prendre l’avantage. Malheureusement pour le néo-promu, Puertas (4e), Turkes (6e et 28e) puis Monteiro (32e), souvent mis sur orbite par un très bon Pedro Brazao, manquaient de précision ou butaient sur l’excellent Zigi.

Manque de réalisme vaudois

Et comme le jeu de St-Gall était porté vers l’offensive, et parfois spectaculaire - trois grosses opportunités manquées par Kamberi et Youa, grâce aussi à deux superbes interventions de Monteiro - ces 45 premières minutes étaient parmi les plus intéressantes vues du côté de Lausanne depuis plus de deux mois. Même si elles se concluaient sans but.