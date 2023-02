Football: Le Lausanne-Sport monte sur le podium

Un abus de langage largement toléré dans le football évoque des «matches à six points», pour qualifier des parties aux verdicts importants. Et bien la victoire lausannoise contre un FC Aarau toujours aussi accrocheur vaut peut-être encore un peu plus que ça. Car en l’emportant vendredi, le club de la Tuilière a mis son adversaire du soir à six longueurs et profité de l’affrontement direct entre les deux autres formations vaudoises pour doubler le Stade Lausanne Ouchy au classement et rester à portée de tir des leaders.