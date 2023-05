Le Lausanne-Sport n'est plus qu'à un point de la Super League

Ce précieux succès, le LS a eu le mérite de l’obtenir face à un concurrent direct dans cette âpre et indécise lutte pour la promotion. Sous les regards enthousiastes, et parfois un brin anxieux, de plus de 8000 spectateurs (dont Dominique Blanc, président de l’ASF, et Andi Zeqiri, l’un des principaux acteurs de l’ascension d’août 2020), les Vaudois ont eu la chance de rapidement pouvoir faire la course en tête. Sur leur première véritable incursion offensive d’une entame de match dominée par Wil, Custodio expédiait un corner sur la tête d’Aliou Baldé. À deux mètres du but saint-gallois, le Sénégalais n’avait plus qu’à propulser le ballon dans le but adverse (9e).