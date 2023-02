Challenge League: Le Lausanne-Sport s'impose à Xamax

Vous pouvez modifier les alignements et les systèmes autant que vous voulez, inventer les plus beaux exploits offensifs, abattre une carte psychologique puis son exacte opposée: il y a des lacunes qui se masquent plus péniblement que d’autres. Le Lausanne-Sport aurait pu passer une soirée assez cauchemardesque à Neuchâtel. Sauf que Xamax vit avec un handicap des plus pénibles. Sa construction d’effectif laisse chaque week-end apparaître une faille béante sur les côtés de sa défense, où personne n’a vraiment la carrure d’occuper un poste de latéral en Challenge League.