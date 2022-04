Football – Le Lausanne-Sport n’est pas encore mort

YB et Bâle dos à dos, Lucerne frustre Lugano

Avec le nul de Zurich contre Grasshopper la veille (1-1), Bâle tenait l’opportunité de revenir à 10 points du leader. Mais les Rhénans n’ont pas réussi à se défaire de Young Boys (2-2) ce dimanche. Ils se sont pourtant retrouvés en tête à deux reprises: lorsque Xhaka a inscrit le but du 1-0 d’une superbe frappe du droit (41e) et quand Esposito leur a redonné l’avantage à la 71e. À chaque fois, les Jaune et Noir ont recollé, grâce à Fernandes (61e) et Kanga (78e). Statu quo au classement, donc: le FC Zurich compte toujours 12 points d’avance sur Bâle et 17 sur YB (3e) et Lugano (4e).