Football – Le Lausanne-Sport rate même le hold up à Bâle

On ne connaît pas l’avis d’Anel Husic sur les billets nominatifs, mais comme les fans bâlois et lausannois, l e latéral gauche du LS a quitté prématurément la partie dimanche. L’une des très bonnes surprises vaudoises de ce début de saison a sans doute vécu son match le plus compliqué en Super League. Cela n’efface absolument pas tout ce qu’il a fait de bien et de juste jusqu’ici pour arriver à ce niveau, mais il faut reconnaître qu’Edon Zhegrova a fait tout ce qu’il a voulu sur son aile en première période. Tandis que les fans mettaient fin à leur boycott, c’est Toichi Suzuki qui était venu s’installer sur la gauche de la défense bleu et blanc. Le Japonais ne passera pas un match bien plus facile...