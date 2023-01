Football: Le Lausanne-Sport remet de l’ordre dans la hiérarchie

Toichi Suzuki et Dominik Schwizer ont permis au LS de s’adjuger le derby.

Stade Lausanne Ouchy n’a pas l’étoffe d’un leader en puissance. Pas encore. Un avantage d’un but gâché, l’arme fatale Teddy Okou parfaitement surveillée, 40 minutes en supériorité numérique sans grand relief: un favori à la promotion aurait dû en faire quelque chose. Le SLO, pour l’heure, n’en est qu’un candidat crédible. Et c’est évidemment déjà beaucoup. Mais le favori se nomme toujours Lausanne-Sport. Dimanche, il a fait ce qu’il avait à faire pour que ce statut rejaillisse.

Hasard ou conséquence directe, le succès du club phare du canton porte le sceau de ses deux milieux de couloir qui n’existaient pas dans le 3-5-2 qui a plus souvent déçu que l’inverse au premier tour. C’est Toichi Suzuki, à la droite d’un 4-5-1, qui a égalisé (quelle louche géniale d’Alvyn Sanches) et inscrit le 3-1 de la sécurité. C’est Dominik Schwizer, à gauche, après avoir vu un premier goal annulé, qui a permis à ses couleurs de glisser dans le camp des vainqueurs (2-1, 37e) et qui a fini le travail pour éviter une mauvaise surprise (4-2, 90e). Le début d'une voie à suivre pour le long printemps à venir, peut-être.