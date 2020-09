Le but de Christian Schneuwly a donné la victoire aux Lausannois.

Grognement parmi les fans du Lausanne-Sport au moment de découvrir la composition amenée à en découdre avec le Servette FC. Cinq défenseurs, deux milieux de terrain à vocation a priori défensive pour seulement trois joueurs offensifs. Giorgio Contini avait promis vouloir garder les vertus offensives et conserver l’enthousiasme de son onze malgré la promotion. Son alignement pour l’ouverture du championnat de Super League ressemblait à un petit désaveu…

Sauf que derrière les apparences, le décrié entraîneur du LS avait parfaitement préparé son coup. Le technicien sait l’emprise que peuvent exercer les Genevois dans le jeu avec ballon et, comme réponse, a choisi de densifier son milieu de terrain et de prêter une attention toute particulière aux dangereuses individualités servettiennes. Timothé Cognat n’a pas trouvé le moyen de dicter le jeu, Miroslav Stevanovic n’a pas existé sur la droite: le plan lausannois a parfaitement fonctionné.

Méforme genevoise

Boranijasevic n’a pas déçu

Sauvé par un coup de sifflet salvateur, Servette s’attendait sans doute à ce que M. Tschudi sanctionne Aldin Turkes de la même manière cinq minutes plus tard. Sauf que, pour quelques centimètres, le numéro 99 bleu et blanc pouvait conclure un génial travail de Nikola Boranijasevic sur la droite (17e). On attendait le grand buteur bosnien pour ses premiers pas en Super League, après avoir marché sur la Challenge League ces deux dernières saisons: il n’a pas déçu, formant une paire toujours aussi coriace avec Andi Zeqiri.