Coupe de Suisse: Le Lausanne-Sport s'offre le scalp Zurich

Ce 2e tour entre Lausanne et Zurich manquait singulièrement de sel. L’équipe de Super League allait s’imposer sans aucune étincelle, celle de Challenge League rentrer chez elle avec les regrets de ne pas avoir emmené ce match dans une dimension à suspense. Globalement, le LS n’avait pas démérité, mais il était un peu passé à côté d’un rendez-vous qu’il avait prévu de rendre spécial. Et puis sont arrivés les arrêts de jeu de la seconde mi-temps.

Ce qu’il s’est passé durant les 90 premières minutes? Un joli mouvement vaudois initié par Alvyn Sanches et conclu par Brighton Labeau qui s’est donc transformé en réussite (1-1, 24e). Mais surtout deux buts encaissés que les Bleu et Blanc étaient sur le point de bien ressasser quelque temps: un autogoal d’Anel Husic (9e, 0-1) et un but de la tête d’Antonio Marchesano et son mètre 68 (1-2, 36e). Sauf que ces événements-là ont fait partie d’un autre match.