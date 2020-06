Licenciement au LS

Le Lausanne-Sport se sépare de Pablo Iglesias

Le club vaudois a résilié le contrat de son directeur sportif, arrivé à la Pontaise en février 2018.

Le Lausanne-Sport n’a plus de directeur sportif. Ce jeudi matin, Bob Ratcliffe a informé Giorgio Contini et tous les joueurs qu’il avait mis quelques heures plus tôt un terme au contrat qui liait le LS à Pablo Iglesias (48 ans) jusqu’en juin 2022.