Double remontée saint-galloise

Sur sa lancée, Saint-Gall passait ensuite à deux reprises tout près de l’égalisation face à un LS subitement à la peine. Mais sur un contre vaudois, Letard anticipait face à Mahou et glissait le ballon à Zigi. Au lieu de dégager au pied, le gardien alémanique le prenait des mains pour offrir un coup fran c très logique au LS. Repoussée par Zigi, le tir placé de Kukuruzovic permettait à Suzuki de redonner une belle bouffée d'oxygène à son équipe (34e).

Un coup du sort qui n’assommait pas le vice-champion de Suisse. Alors que la deuxième mi-temps n’était vieille que de cinq minutes, Adamu, entré à la pause, déviait de la tête et au bon endroit une remise de Duah. Galvanisés, les Saint-Gallois continuaient sur leur lancée et, peu après l’heure de jeu, obtenaient un penalty pour une faute inutile de Diaw sur Quintilla. Un cadeau dont profitait imparablement Ruiz (65e).

Alors que la victoire lui tendait les bras, tout était à refaire pour le LS. Et le mérite des Lausannois d’avoir réussi à reprendre l’avantage après avoir subi cette double remontée est grand. Une victoire qui porte la signature du Japonais Suzuki. Déjà auteur du troisième but, le petit joueur de couloir transformait avec sang froid une superbe ouverture de Puertas (73e). Le LS tenait son os et ne le lâchait plus.