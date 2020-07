Football

Le Lausanne-Sport sombre à Aarau

Après avoir mené 3-1, le LS a concédé une lourde défaite en Argovie (5-4). Toujours sans victoire depuis la reprise, il voit revenir Grasshopper à cinq points.

Avec cette nouvelle contre-performance, conjuguée à la victoire de Grasshopper à Vaduz au terme d’une spectaculaire remontée (2-3), les Bleu et Blanc ne comptent plus que cinq points d’avance sur leur dauphin. Pourtant, Lausanne a été en position de l’emporter. Ce déplacement s’annonçait délicat au vu de la forme affichée par les Lausannois depuis la reprise: aucun succès (trois nuls, une défaite) et une attaque grippée. Pour ne rien arranger, Giorgio Contini devait se passer de son meilleur buteur, Aldin Turkes, blessé, et Dan Ndoye, suspendu.