Arrivée de poids?

Le Lausanne-Sport sur la piste d’un nouveau boss

Le club vaudois, qui vient de se séparer de son directeur sportif Pablo Iglesias, est sur la piste d’un nouvel élément pour remplir son organigramme, en la personne de Lorik Cana.

Lorik Cana, ancien capitaine de la sélection albanaise, connaît bien le Lausanne-Sport, où il a été formé entre ses 12 ans et ses 17 ans, avant de s’envoler pour le Paris St-Germain. Cana était arrivé en Suisse peu avant ses dix ans, fuyant la guerre dans les Balkans, et avait posé ses bagages à Cheseaux, avec sa famille. Outre l’OM et le PSG, il a également porté les couleurs de Sunderland, de Galatasaray, de la Lazio et de Nantes. Aujourd’hui âgé de 36 ans, il compte également la bagatelle de 94 sélections avec l’Albanie, avec qui il a disputé l’Euro 2016. Cana y avait alors été expulsé... face à la Suisse, dès la 35e minute (0-1).