Staro a donné un minilive en montgolfière

Le musicien de 26 ans, qui donne dans le «hip-pop», s’est tourné vers la société Ballons Château-d’Œx pour trouver de quoi voler. «Je leur ai montré les clips tournés sur la tour. Ils ont adoré. Ils nous ont mis gratuitement à disposition une montgolfière, un pilote et le gaz. Je n’ai payé que mon billet de train», se marre Staro. Seul écueil: il lui fallait de l’électricité pour alimenter deux ordinateurs, une petite régie, un synthé, des pads, une basse et des micros. Résultat, le ballon était lesté de 100 kg de batteries. «Le truc est resté secret jusqu’à récemment et la diffusion d’un extrait du vol. Même nos proches n’étaient au courant de rien. L’effet de surprise a fonctionné à fond», se félicite le Lausannois.