Irak : Le leader chiite Moqtada Sadr annonce son «retrait définitif» de la politique

Grave crise

«J’avais décidé de ne pas m’immiscer dans les affaires politiques. J’annonce donc maintenant mon retrait définitif et la fermeture de toutes les institutions à l’exception du Mausolée sacré (ndlr: de son père Mohammed Sadr mort en 1999), du Musée d’honneur et de l’Autorité du patrimoine Al-Sadr», a écrit Moqtada Sadr sur Twitter.

Réforme et fin de la corruption

Depuis des semaines, Moqtada Sadr, auquel des dizaines de milliers d’Irakiens obéissent au doigt et à l’œil, réclamait la dissolution du Parlement et de nouvelles législatives anticipées pour tenter de dénouer la crise. Plus généralement, il exige la «réforme» de fond en comble du système politique irakien et la fin de la «corruption».