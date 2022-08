Irak : Le leader chiite Moqtada Sadr veut la dissolution du Parlement

«Plus d’anciennes figures»

«Je suis certain que la majorité de la population est exaspérée par la classe dirigeante dans son intégralité, y compris certains (politiciens) appartenant à mon Courant», a reconnu le leader chiite dans son discours retransmis mercredi soir sur les télévisions locales. «A partir de maintenant il n’y aura plus d’anciennes figures, quelle que soit leur appartenance», a-t-il assuré, proposant «un processus démocratique révolutionnaire pacifique, puis des élections démocratiques anticipées après la dissolution du Parlement actuel».

Le Courant Sadriste avait remporté haut la main les dernières législatives d’octobre 2021, avec 73 élus au sein du Parlement de 329 députés. Mais en juin, Moqtada Sadr avait créé la surprise en faisant démissionner ses députés, n’ayant pas réussi avec ses alliés à faire nommer un Premier ministre et à former un gouvernement «de majorité».

«Solutions sans délai»

Près de dix mois de tractations et de querelles politiciennes entre les partis n’ont pas permis à l’Irak de désigner un nouveau président de la République ou un chef du gouvernement. Moqtada Sadr a lancé une campagne de pression maximale contre ses adversaires, et démontré qu’il était encore capable de mobiliser les foules pour faire avancer ses pions: à deux reprises fin juillet ses partisans ont envahi le Parlement, y installant depuis samedi un campement. «Les révolutionnaires et les contestataires participant au sit-in doivent rester et poursuivre leur campement jusqu’à la mise en application des revendications», a-t-il martelé.