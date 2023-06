Le leader de Magic System chante à sa remise de diplôme à HEC

Cette année, la remise des diplômes de l’École des hautes études commerciales de Paris s’est terminée par un miniconcert de l’un des désormais anciens étudiants. Et ce n’est pas n’importe quel diplômé qui est monté sur scène, le 10 juin 2023, pour donner de la voix, puisqu’il s’agit d’A’Salfo, le leader du groupe Magic System qui s’était produit au Venoge Fetival et au Chant du Gros en 2018.

«J’ai essayé de chercher sur ChatGPT le discours que je pouvais faire à tous ces étudiants, mais je me suis rendu compte que ChatGPT ne pouvait pas savoir les moments que nous avons vécus, toutes ces expériences que nous avons partagées. Alors je me suis dit: «Je ne vais pas faire de discours, je vais faire ce que je sais faire le mieux», a déclaré l’artiste ivoirien de 44 ans, qui a reçu un Global Executive Master In Management.