Football : Le leader Tottenham chute 3-0 face à Crystal Palace

Les Spurs, réduits à dix, ont perdu leur premier match de la saison lors de la quatrième journée de Premier League.

Emprunté et réduit à dix à l’heure de jeu, Tottenham a perdu son premier match de la saison en championnat samedi lors de la quatrième journée de Premier League, défait 3-0 sur le terrain de Crystal Palace, emmené par Odsonne Edouard, auteur d’un doublé pour ses débuts.

La trêve internationale de septembre a laissé des traces pour Tottenham, affaibli par les blessures de Son Heung-min et Steven Bergwijn avec leurs sélections et la quarantaine qui frappe Cristian Romero et Giovanni Lo Celso, partis, sans l’accord de leur club, jouer avec l’Argentine.