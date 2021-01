La partie entre le premier au nombre de points et l'équipe qui a la meilleure moyenne d'unités par match promettait et ceux qui se sont branchés sur cette rencontre n'ont pas dû regretter leur soirée. Les Jurassiens tiennent parfaitement leur rythme fou de ce début d'année 2021, qui les voit jouer à 14 reprises en un mois. A croire que les deux quarantaines vécues par les hommes de Gary Sheehan leur donnent un surplus d'énergie actuellement.

Le HCA s'est vengé ce jeudi de la gifle enregistrée plus tôt cette saison chez les « Aviateurs » (7-1), en donnant une nouvelle leçon de jeu de puissance. Trois des quatre buts ajoulots ont été inscrits en supériorité numérique, dont le but victorieux, réussi par Joggi, à un peu moins de cinq minutes de la sirène finale, alors que les Jurassiens avaient deux hommes de plus sur la glace.